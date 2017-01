später lesen Muskelbündelriss Stuttgart wochenlang ohne Werner Teilen

Zweitligist VfB Stuttgart muss in den kommenden Wochen auf Tobias Werner (31) verzichten. Der Außenbahnspieler hat sich im Mannschaftstraining einen Muskelbündelriss in der Hüftmuskulatur zugezogen. "Das ist eine schlechte Nachricht für uns und natürlich ganz speziell für Tobi", sagte Trainer Hannes Wolf. Werner war beim Tabellendritten in der laufenden Saison fünfmal zum Einsatz gekommen