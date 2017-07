später lesen Bundesliga-Aufsteiger VfB löst Vertrag mit Taschtschi auf 2017-07-04T12:40+0200 2017-07-04T12:39+0200

Bundesligist VfB Stuttgart hat den Vertrag mit Boris Taschtschi mit sofortiger Wirkung in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Der 24 Jahre alte ukrainische Stürmer war im Oktober 2014 zum VfB II gewechselt und stand ab Februar 2016 im Profikader des VfB. Sein neuer Verein ist nicht bekannt. In der Rückrunde der vergangenen Saison war Taschtschi an den tschechischen Erstligisten FC Zbrojovka Brünn ausgeliehen. Insgesamt betritt der Ukrainer 17 Profispiele für den VfB.