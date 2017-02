später lesen VfB Stuttgart Terodde fehlt nach Nasenbeinbruch FOTO: dpa, hak 2017-02-27T17:40+0100 2017-02-27T17:43+0100

VfB Stuttgart muss kurzzeitig auf Torjäger Simon Terodde verzichten. Wie der fünfmalige deutsche Meister am Montag bestätigte, hatte sich Terodde in der Partie gegen den 1. FC Kaiserslautern am Sonntag (2:0) das Nasenbein gebrochen und wird am Mittwoch operiert.