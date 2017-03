später lesen Weltmeister bei Auseinandersetzung verletzt Großkreutz will Anzeige erstatten FOTO: dpa, mut htf pkw_A hak FOTO: dpa, mut htf pkw_A hak 2017-02-28T12:41+0100 2017-03-01T10:17+0100

Kevin Großkreutz, Abwehrspieler in Diensten des VfB Stuttgart, ist nach einer körperlichen Auseinandersetzung am Montagabend offenbar ins Krankenhaus gebracht worden. Dort muss der Verteidiger von Zweitliga-Tabellenführer VfB Stuttgart wohl noch bis Mittwoch bleiben, teilte sein Klub am frühen Abend mit. Großkreutz werde Anzeige erstatten.