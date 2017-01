später lesen 2. Bundesliga Bochum löst Vertrag mit Novikovas auf Teilen

Zweitligist VfL Bochum und Mittelfeldspieler Avydas Novikovas gehen getrennte Wege. Wie der Klub am Freitag mitteilte, wurde der ursprünglich bis zum Sommer datierte Vertrag mit dem 26 Jahre alten litauischen Nationalspieler in beidseitigem Einvernehmen aufgelöst. Novikovas war 2015 zum VfL gewechselt und bestritt insgesamt 20 Pflichtspiele für die Bochumer. In der aktuellen Spielzeit kam er nur noch zu fünf Kurzeinsätzen.