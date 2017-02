später lesen Pyrotechnik und fliegende Getränkebecher Bochum muss 14.000 Euro Strafe zahlen Teilen

Der VfL Bochum wird aufgrund des Fehlverhaltens seiner Fans zur Kasse gebeten. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) belegte den Zweitligisten am Donnerstag mit 14.000 Euro Strafe. VfL-Fans hatten in der Partie gegen den SV Sandhausen (2:2) mehrere Getränkebecher in Richtung des Schiedsrichterassistenten geworfen und beim Spiel bei Arminia Bielefeld (0:1) Pyrotechnik entzündet und zum Teil in den Innenraum geworfen. Das Urteil ist rechtskräftig.