2. Bundesliga: Bochumer verlängert Vertrag mit Wurtz

Der VfL Bochum hat den Vertrag mit Mittelfeldspieler Johannes Wurtz vorzeitig bis 2020 verlängert. Der 24-Jährige war erst zu Saisonbeginn innerhalb der 2. Bundesliga von der SpVgg Greuther Fürth nach Bochum gewechselt, sein Vertrag lief ursprünglich noch bis 2018. "Johannes Wurtz hat in dem knappen halben Jahr, das er nun hier in Bochum spielt, unter Beweis gestellt, dass er für unser Spiel eine absolute Bereicherung ist", begründete VfL-Sportvorstand Christian Hochstätter am Freitag die frühe Vertragsverlängerung. Mit fünf Toren in 17 Liga-Einsätzen ist Wurtz nach Stürmer Peniel Mlapa (sechs Tore) aktuell einer der erfolgreichsten VfL-Profis.