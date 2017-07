später lesen Sicherheitsbedenken Testspiel des VfL Bochum gegen Charleroi abgesagt 2017-07-04T16:38+0200 2017-07-04T16:38+0200

Das für diesen Mittwoch (18 Uhr) angesetzte Testspiel des VfL Bochum in Vaalsbroek (Niederlande) gegen den belgischen Erstligisten RSC Charleroi ist abgesagt worden. Wie der Fußball-Zweitligist am Dienstag mitteilte, gaben "Sicherheitsbedenken seitens der örtlichen Behörden" den Ausschlag. Der Revierclub bereitet sich bis zum kommenden Samstag im Trainingslager von Vaalsbroek auf den Saisonstart am 28. Juli gegen St. Pauli vor.