2. Bundesliga: Wurtz verlängert beim VfL Bochum bis 2020

Zweitligist VfL Bochum hat den im Sommer auslaufenden Vertrag mit Offensivspieler Johannes Wurtz bis 2020 verlängert. Das gab der Klub zwei Tage vor dem Heimspiel gegen den Karlsruher SC bekannt. Der 24-Jährige spielt seit Saisonbeginn für die Westfalen und hat in der Liga bislang fünf Treffer erzielt sowie drei Tore vorbereitet. "Johannes Wurtz hat in dem knappen halben Jahr, das er nun hier in Bochum spielt, unter Beweis gestellt, dass er für unser Spiel eine absolute Bereicherung ist. Sein langfristiges Bekenntnis zum Verein sowie der Philosophie, nach der wir hier arbeiten und agieren wollen, zeigen, dass er sich mit den Zielen, die wir uns gesetzt haben, vollauf identifiziert", sagte VfL-Sportvorstand Christian Hochstätter.