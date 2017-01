später lesen VfL Wolfsburg Gomez pausiert im Trainingslager mit Erkältung Teilen

Nationalspieler Mario Gomez ist während des Trainingslagers des Bundesligisten VfL Wolfsburg erkrankt. Der Stürmer setzte am Donnerstag aufgrund einer Erkältung im spanischen La Manga mit dem Training aus. Gomez soll am Freitag wieder mittrainieren können. Auch Jakub Blaszcykowski fehlte am Donnerstag noch, ebenfalls wegen einer anhaltenden Erkältung. Nicht mit dabei sind zudem weiterhin Daniel Didavi und Marcel Schäfer, die in La Manga ein individuelles Rehaprogramm absolvieren.