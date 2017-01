Richtigstellung

Im Artikel "Wolfsburg arbeitet nicht mehr mit Allofs-Berater Petralito" vom 02.11.2016 haben wir Folgendes berichtet:

"Der VfL schreibt in der Stellungnahme zu angeblichen antisemitischen Äußerungen, die Petralito im Juli in Zell am Ziller vor Bremer Journalisten getätigt haben soll: "Sollten vergleichbare Aussagen gefallen sein, distanzieren wir uns entschieden von ihren Inhalten und damit auch von ihrem Urheber Giacomo Petralito. Der VfL Wolfsburg steht für Weltoffenheit und stellt sich gegen jegliche Form von Gewalt, Diskriminierung, Rassismus und Antisemitismus."

Die Behauptung, dass Giacomo Petralito antisemitische Äußerungen getätigt hat und dass sich der VfL Wolfsburg deshalb von ihm distanziert hat, sind unzutreffend. Die Redaktion