Der VfL Wolfsburg muss im DFB-Pokal-Achtelfinale bei Bayern München am Dienstag auf Christian Träsch verzichten. Der Defensivspieler fällt mit einer Oberschenkelverhärtung aus. Ansonsten kann VfL-Coach Valérien Ismaël auf den Kader der vergangenen Wochen zurückgreifen, große Änderungen in der Aufstellung sind im Vergleich zum unglücklichen 0:1 in der Bundesliga beim 1. FC Köln nicht zu erwarten. Die Freigabe für Neuzugang Ashkan Dejagah lag bis zum Montagnachmittag immer noch nicht vor. Ismaël erwartet von seiner Mannschaft anders als beim 0:5 in der Liga eine couragierte Vorstellung. Vor allem im Angriff fordert der Coach mehr Durchschlagskraft. "Wir müssen den Ball über die Torlinie kriegen. Das ist das, was uns zuletzt fehlte", sagte der Franzose, "die Chancen waren da." Dass die Bayern in diesem Jahr auch noch nicht überzeugen konnten, spielt für den Wolfsburger Trainer keine Rolle. "Wir brauchen nicht auf schwächelnde Bayern zu hoffen", sagte Ismaël. "Bayern bleibt Bayern. Sie sind immer gefährlich."