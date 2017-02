später lesen Offiziell bestätigt Wolfsburg holt Niederländer Jonker als Trainer FOTO: dpa, pst nic li_A nic FOTO: dpa, pst nic li_A nic 2017-02-27T11:58+0100 2017-02-27T12:38+0100

Andries Jonker ist der neue Trainer beim kriselnden Bundesligisten VfL Wolfsburg. Das bestätigte der Verein am Montag. Jonker tritt die Nachfolge des am Sonntag entlassenen Valerien Ismael an.