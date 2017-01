Der VfL Wolfsburg holt Ashkan Dejagah zurück in die Bundesliga. Der 30 Jahre alte iranische Nationalspieler wechselt ablösefrei und erhält beim VfL nach dpa-Informationen einen Vertrag bis zum Saisonende mit einer Verlängerungsoption seitens des Vereins.

Dejagah hatte zuvor seinen Vertrag beim Al-Arabi Sports Club aus Katar aufgelöst und soll am Dienstag in Wolfsburg vorgestellt werden. Der Mittelfeldspieler postete am Montag beim Internetdienst Instagram einen VfL-Wimpel mit den Worten: "Glücklich, zurück zu sein."

🙏💪👏 #happytobeback#cantwait#grünweiß#vflwolfsburg A video posted by Ashkan Dejagah (@ashkandejagah) on Jan 30, 2017 at 6:01am PST

Dejagah war bereits zwischen 2007 und 2012 beim VfL aktiv, mit dem er 2009 deutscher Meister geworden war. Nach zwei Jahren beim FC Fulham war Dejagah 2014 nach Katar gewechselt. Der Deutsch-Iraner kommt aus der Jugend von Hertha BSC, wo er auch seine Profikarriere begonnen hatte.

(dpa)