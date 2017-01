Der französische Nationalspieler war im ersten Pflichtspiel für den VfL auf Anhieb bester Mann und bereitete mit einer seiner vielen gelungenen Aktionen den Siegtreffer durch Mario Gomez (83. Minute) vor. "Es war der perfekte Moment", frohlockte Ntep selbst.

Great way to start in the @bundesliga_de ! Thanks for the amazing support. See you next week at the same hour 😁🔝🐺 #Wolfe pic.twitter.com/wKQ6yjTzMk