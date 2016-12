später lesen Vorbereitung VfL Wolfsburg sagt Trainingslager in USA ab Teilen

Der VfL Wolfsburg hat sein Winter-Trainingslager in den USA abgesagt. Der Bundesligist wollte sich vom 4. bis 13. Januar in Florida auf die verbleibenden 18 Spiele vorbereiten und an einem Turnier mit dem Liga-Rivalen Bayer Leverkusen teilnehmen. Stattdessen wird nun ein VfL-Nachwuchsteam bei dem Wettbewerb starten. Die Profi-Mannschaft wird indes vom 4. bis 11. Januar im spanischen La Manga trainieren. Kürzere Reisewege und keine Zeitverschiebung lauteten am Dienstagabend die Argumente für den Wechsel des Trainingslagers.