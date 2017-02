Alle Statistiken sprachen für den VfL Wolfsburg, nur das Ergebnis nicht: Nach der 1:2-Heimniederlage der Niedersachsen gegen Werder Bremen muss Trainer Valerien Ismael mit seiner Entlassung rechnen. Das Auslaufen am Samstag leitete er aber noch.

Valerien Ismael hatte in der Kabine seine am Boden zerstörten Profis noch gar nicht wieder aufgerichtet, da stand sein Trainerjob beim VfL Wolfsburg mehr denn je auf der Kippe. Sportdirektor Olaf Rebbe verweigerte nach der höchst unglücklichen 1:2 (1:2)-Niederlage gegen Werder Bremen schlichtweg ein Treuebekenntnis.

"Ich schließe gar nichts aus. Die Enttäuschung ist groß, diese Niederlage fühlt sich komisch an", sagte der Nachfolger von Klaus Allofs erstaunlich emotionslos ins Sky-Mikrofon. Aufmunternde Worte hatte der 38-Jährige nicht parat - für die Spieler nicht und für Ismael schon gar nicht. Bis zum Samstagvormittag war noch keine Entscheidung gefallen, Ismael leitete wie gewohnt das Auslaufen.

Am Abend zuvor hatten die oftmals als lethargisch gescholtenen VfL-Kicker eigentlich vorbildlich demonstriert, wie leidenschaftlicher Abstiegskampf geht. Kämpferisch am Limit, spielerisch überzeugend - es war fast schon tragisch, dass dieser Mix in eine unverdiente Niederlage mündete.

27:7 Torschüsse, 13:1 Ecken, VfL-Urgestein Diego Benaglio konnte nicht begreifen, dass diese frappierende Überlegenheit nicht belohnt wurde. "Wir hatten hinten Pech und vorne kein Glück", fasste der Schweizer Torhüter knapp zusammen und schob ein indirektes Bekenntnis zu Coach Ismael hinterher: "Unser Verhältnis ist intakt, sonst wäre eine solche Leistung der Mannschaft gar nicht möglich gewesen."

Doch die Tabelle lügt nicht, und die direkte Abstiegszone rückt immer näher. Fraglich, ob die Verantwortlichen dem 41-Jährigen den Umschwung in den beiden bevorstehenden Auswärtsspielen in Mainz und Leipzig noch zutraut. Als Nachfolger gehandelt wird am Mittellandkanal bereits Pablo Thiam, Sportdirektor des U23-Teams.

Ismael selbst gab sich nach der Niederlage gegen seinen Ex-Klub fatalistisch: "Null Punkte für ein solch gutes Spiel, das tut extrem weh. Unsere Maßnahmen nach dem Dortmund-Spiel hatten gegriffen, wir haben nur zu wenig Tore geschossen. Aber ich glaube daran, dass sich das Rad auch irgendwann wieder dreht."

Gelegenheiten, den sportlichen Umschwung schon im norddeutschen Abstiegsgipfel einzuleiten, hatten die Niedersachsen schon gegen Werder genug. Doch mehr als ein Dutzend guter Einschussmöglichkeiten reichte nicht aus, um den schnellen Rückstand durch zwei Tore von Serge Gnabry (10./18.) aufzuholen. Es blieb beim Anschlusstreffer durch Borja Mayoral (19.).

Und damit für die Gäste bei einem "schmutzigen Sieg, der uns sauberer dastehen lässt", wie Werder-Trainer Alexander Nouri kompakt formulierte. Immerhin räumte der Coach "das Quäntchen Glück ein, dass uns in anderen Spielen gefehlt hat."

Ganz so euphemistisch war die Sicht seiner Profis auf die 90 einseitigen Minuten in der mit 30.000 Zuschauern ausverkauften Volkswagen-Arena nicht. Der Ex-Wolfsburger Max Kruse wurde dabei an alter Wirkungsstätte am deutlichsten.

"Unsere Taktik ist nicht aufgegangen, wir haben glücklich gewonnen und müssen fast ein bisschen darüber schmunzeln. Der VfL war uns spielerisch überlegen", erklärte der Angreifer. Doppel-Torschütze Gnabry hofft dennoch auf eine positive Weiterentwicklung: "So ein Sieg schweißt zusammen."

