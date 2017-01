später lesen Wintervorbereitung Wolfsburg im Trainingslager ohne Arnold, Träsch und Mayoral Teilen

Bundesligist VfL Wolfsburg ist am Mittwoch ohne Maximilian Arnold, Christian Träsch und Josip Brekalo ins Trainingslager nach La Manga gereist. Arnold hat Knieprobleme und soll nach einer Untersuchung in Wolfsburg bereits am Donnerstag in die Region Murcia nachreisen. Brekalo ist krank, Träsch fehlte nach Angaben des Clubs aus privaten Gründen. Beide Profis kommen ebenfalls möglicherweise später nach Spanien. Beim erkrankten Philipp Wollscheid ist dies eher unwahrscheinlich. Er war ohnehin nicht mehr für das Trainingslager vorgesehen. Der VfL verhandelt mit Stoke City über ein vorzeitiges Ende des Leihgeschäftes.