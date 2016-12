später lesen Bundesliga Wolfsburg verlängert mit Abwehrspieler Knoche Teilen

Bundesligist VfL Wolfsburg hat den Vertrag mit Abwehrspieler Robin Knoche um drei weitere Jahre verlängert. Der neue Kontrakt des 24 Jahre alten Braunschweigers ist nun bis 2020 gültig. Das teilte der VfL am zweiten Weihnachtstag mit. Knoches Karriere beim VfL hatte in der Vergangenheit stagniert, unter Trainer Dieter Hecking galt das Eigengewächs des VfL schon als Verkaufskandidat. Unter Heckings Nachfolger Valérien Ismaël spielte der frühere U21-Nationalspieler zuletzt aber wieder. Zudem passt der Innenverteidiger zum von VfL-Eigner Volkswagen geforderten Konzept, in Zukunft mehr auf junge Spieler aus der Region Wolfsburg statt auf teure Stars zu setzen. "Er kommt aus unserer Fußball-Akademie und ist eine wichtige Identifikationsfigur und Vorbild für unsere aktuellen Nachwuchsspieler. Robin identifiziert sich selbst zu einhundert Prozent mit dem VfL Wolfsburg", sagte Wolfsburgs Leiter Sport, Olaf Rebbe. Bislang spielte Knoche 93 mal für den VfL in der Bundesliga und erzielte dabei sechs Tore.