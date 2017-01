später lesen Zurück zum Heimatklub Wolfsburg will Ascues nach Peru ausleihen Teilen

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg wird Carlos Ascues an den peruanischen Club FBC Melgar Arequipa ausleihen. Der 24 Jahre alte Nationalspieler soll nach VfL-Angaben vom Dienstag an bis zum Saisonende bei seinem Heimatclub Spielpraxis sammeln. Es seien nur noch letzte Formalitäten zu klären. Ascues hat in anderthalb Jahren in Wolfsburg nur ein Bundesligaspiel absolviert. Der Peruaner war mehrfach verletzt, litt unter anderem längere Zeit an einem Muskelfaserriss.