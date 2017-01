später lesen Bundesliga Zwangspause für Wolfsburgs Neuzugang Osimhen Teilen

Bundesligist VfL Wolfsburg muss rund vier Wochen auf Neuzugang Victor Osimhen verzichten. Der nigerianische Stürmer muss sich einer Arthroskopie am rechten Knie unterziehen. Das teilte der VfL am Mittwochabend mit. Der 18 Jahre alte Osimhen war erst im Winter zum VfL gekommen und hatte in der Vorbereitung wegen einer Meniskus-Operation im November 2016 nur ein dosiertes Programm absolviert. Nun trat am Meniskus dennoch eine Reizung auf.