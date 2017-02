Luiz Adriano von Schachtjor Donezk wird in Dänemark und auch sonstwo in Europa sicherlich keine Sympathiepreise mehr gewinnen. Zu dreist war sein Tor, das er in der Champions League gegen den FC Nordsjaelland nach einem Schiedsrichterball erzielte. Sehen Sie hier weitere Beispiele, in denen das Fairplay im Fußball arg auf die Probe gestellt wurde.





