Nouri hat entschieden: Drobny bleibt Werder-Stammkeeper

Die Entscheidung um den Platz im Tor bei Fußball-Bundesligist Werder Bremen ist offenbar gefallen. Wie die "Bild" berichtet, wurde Jaroslav Drobny (37) als Stammkeeper bestätigt, Felix Wiedwald (26) bleibt die Nummer zwei. "Wir haben offen und ehrlich mit den Torhütern gesprochen. Es hat sich an der Situation nicht viel geändert", sagte Trainer Alexander Nouri: "Die Reihenfolge bleibt in der Rückrunde so bestehen." Zuletzt war in den Medien spekuliert worden, ob Wiedwald, als Nummer eins in die Saison gestartet, sogar seinen Reservisten-Platz verlieren könnte. "Wir haben drei starke Torhüter", sagte Nouri noch vor gut einer Woche. Die Nummer drei bei Werder ist Youngster Michael Zetterer (21), der beim Testspiel gegen Eintracht Braunschweig (1:2) vergangene Woche auf der Bank saß.