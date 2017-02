später lesen Bundesliga Einsatz von Delaney gegen Darmstadt noch fraglich 2017-02-28T15:31+0100 2017-02-28T15:31+0100

Der Einsatz von Bremens Mittelfeldspieler Thomas Delaney im Heimspiel gegen den SV Darmstadt 98 ist noch fraglich. Der Däne, der sich in Mainz vor zehn Tagen eine Gehirnerschütterung und eine Mittelgesichtsfraktur im Jochbein zugezogen hatte, absolvierte am Dienstag zwar eine lockere Einheit auf dem Fahrrad im Kraftraum. Mit Blick auf die Partie am Samstag (15.30 Uhr/Live-Ticker) gab sich der Defensivspieler aber noch zurückhaltend. "Nachdem ich zehn Tage komplett raus war, müssen wir nun von Tag zu Tag schauen, wie die Reaktion ausfällt", sagte Delaney. "Es ist ein großer Unterschied, ob ich im Kraftraum Fahrrad fahre oder im Weser-Stadion vor 40.000 Menschen Bundesliga spiele." Werder-Coach Alexander Nouri sieht einen Einsatz von Delaney im Duell mit dem Tabellenletzten ebenfalls noch skeptisch. "Wir werden die Belastung vorerst langsam steigern und müssen schauen, wann er wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann", sagte Nouri.