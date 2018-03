später lesen Werder Bremen Justin Eilers fällt mit Muskelverletzung erneut aus 2018-03-08T15:19+0100 2018-03-08T15:19+0100

Fußball-Profi Justin Eilers vom Bundesligisten Werder Bremen hat sich erneut verletzt. Der 29 Jahre alte Stürmer zog sich am Mittwoch im Spiel der U23 gegen den Halleschen FC (0:1) eine Muskelverletzung im Oberschenkel zu und wird rund zwei bis drei Wochen ausfallen. Dies bestätigte Werder-Trainer Florian Kohfeldt am Donnerstag. Eilers wechselte im Sommer 2016 von Dynamo Dresden an die Weser und kam aufgrund einer komplizierten Hüftverletzung, einer Leisten-Operation und zuletzt wegen eines Kreuzbandrisses noch nicht in der Profi-Mannschaft zum Einsatz.