Ein Tor oder gar ein Sieg gegen seinen Ex-Klub VfL Wolfsburg wäre für Werder Bremens Stürmer Max Kruse eine persönliche Genugtuung. "Ein Spiel gegen den ehemaligen Verein ist immer etwas Besonderes. Ein Tor ist ein schönes Gefühl, wenn wir am Ende gewinnen, ist es ein besonders schönes Gefühl", sagte der Angreifer vor dem Bundesliga-Nordderby am Freitag (20.30 Uhr/Live-Ticker) in der Volkswagen-Arena.