Abwehrtalent: Werder befördert Rieckmann zum Profi

Werder befördert Rieckmann zum Profi 2018-03-09T12:51+0100

Bundesligist Werder Bremen hat den Vertrag mit Julian Rieckmann (17) vorzeitig verlängert und befördert das Abwehrtalent zu seinem 18. Geburtstag am 1. August zum Profi. Das gaben die Hanseaten am Freitag bekannt, über die Vertragslaufzeit machte der Klub keine Angaben. "Die Vertragsverlängerung ist ein wichtiger Schritt für mich, um meinem Traum näherzukommen", sagte Rieckmann: "Ich wollte schon immer in der Bundesliga spielen und bin sehr froh darüber, dass mir der SV Werder das Vertrauen schenkt. Für mich gilt es nun weiterhin alles dafür zu geben, um mein Ziel zu erreichen."