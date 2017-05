später lesen Werder Bremen Pizarro will seine Karriere fortsetzen 2017-05-03T20:09+0200 2017-05-03T20:09+0200

Bundesliga-Stürmer Claudio Pizarro vom SV Werder Bremen will seine Karriere über das Saisonende hinaus fortsetzen. Das sagte der 38 Jahre alte Fußball-Oldie der Internetseite "eurosport.de" am Mittwoch. "Ich habe mich entschieden, dass ich noch ein Jahr Fußball spielen möchte", erklärte der Peruaner, dessen Vertrag bei Werder im Juni allerdings ausläuft. Ob er in Bremen bleibe oder zu einem anderen Club wechsle, sei daher offen. "Wo ich nächstes Jahr spiele, weiß ich noch nicht", sagte Pizarro.