Fußball-Bundesligist Werder Bremen verleiht Mittelfeldspieler Thanos Petsos an den Premier-League-Club FC Fulham. Der Grieche wechselt zunächst bis zum Saisonende auf Leihbasis nach London, wie die Norddeutschen am Donnerstagabend mitteilten. "Eine Ausleihe an Fulham ist eine gute Lösung. Wir freuen uns, für Thanos eine Herausforderung auf hohem Niveau gefunden zu haben", erklärte Werder-Geschäftsführer Frank Baumann. Der 25 Jahre alte griechische Nationalspieler war vor gut einem Jahr vom österreichischen Erstligisten Rapid Wien nach Bremen gewechselt. In dieser Bundesligasaison kam er jedoch unter Coach Alexander Nouri nur dreimal zum Einsatz. Zuletzt hatte Petsos nur noch mit der Reserve trainiert und war auch nicht mit ins Trainingslager gereist.