Bundesliga: Werder Bremen mehrere Wochen ohne Florian Grillitsch

Werder Bremen muss im Abstiegskampf längere Zeit auf Florian Grillitsch verzichten. Der defensive Mittelfeldspieler, der nach der Saison innerhalb der Bundesliga zu 1899 Hoffenheim wechselt, hat sich die Schulter ausgekugelt und wird nach Angaben von Sportdirektor Frank Baumann "mehrere Wochen" ausfallen. Abwehrchef Lamine Sané dürfte den Bremern im ersten Spiel des Jahres gegen Borussia Dortmund am Samstag (15.30 Uhr/Sky) dagegen zur Verfügung stehen. Die Oberschenkelprobleme des Senegalesen, der am Dienstag nicht trainierte, sind nicht so gravierend.