Bei Werder Bremen lichtet sich vor dem wichtigen Auswärtsspiel beim 1. FSV Mainz 05 am Samstag das Lazarett. In Mittelfeldspieler Florian Grillitsch soll ein zuletzt verletzter Leistungsträger am Dienstag wieder ins Training einsteigen, wie der Fußball-Bundesligist am Montag mitteilte. Auch Philipp Bargfrede steht kurz vor der Rückkehr in den Übungsbetrieb mit der Mannschaft. Während Grillitsch nach seiner Schulterverletzung schon in Mainz eine Alternative sein könnte, dürfte die Partie für Bargfrede noch zu früh kommen. Werder hat bislang alle vier Spiele in diesem Jahr verloren und steht derzeit auf dem Relegationsplatz. Für Trainer Alexander Nouri geht es in Mainz deshalb bereits um sehr viel. Eine neuerliche Niederlage könnte ihn den Job kosten. Als Konsequenz aus der Talfahrt setzte Nouri für Dienstag zwei Einheiten unter Ausschluss der Öffentlichkeit an.