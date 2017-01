später lesen Winter-Trainingslager Gnabry weiterhin nicht im Werder-Teamtraining Teilen

Werder Bremens Stürmer Serge Gnabry kann auch am dritten Tag des Trainingslagers im spanischen Alhaurín El Grande nicht mit der Mannschaft üben. Der Angreifer des Bundesligisten absolvierte am Freitag erneut individuelle Laufeinheiten. Gnabry leidet an einer Knieprellung. Der bisher fehlende Florian Kainz wird laut Werder-Angaben nach überstandener Grippe nachreisen.