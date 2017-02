Alexander Nouri gerät bei Werder Bremen immer stärker unter Druck. Vor dem Gastspiel in Mainz gibt es für den Trainer offenbar ein Ultimatum.

Alexander Nouri schottete sich und sein Team ab. Während am Dienstag die Schlagzeilen über ein angebliches Job-Ultimatum die Runde machten, ließ der Trainer von Werder Bremen seine Profis unter Ausschluss der Öffentlichkeit trainieren. Nach der jüngsten Pleitenserie von vier Niederlagen am Stück kursieren in Bremen sogar schon die Namen möglicher Nachfolger.

"Ich bin nicht so naiv zu glauben, dass ich alle Zeit der Welt habe, die nötigen Punkte zu holen", sagte Nouri in einem Interview der "Bild". Das Blatt berichtete von einem "Endspiel" für den einstigen Hoffnungsträger beim FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr/Live-Ticker). Der Klub soll intern beschlossen haben, im Falle einer weiteren Niederlage am Wochenende "die Notbremse zu ziehen".

Letzte Ausfahrt Mainz? Ausgerechnet gegen die Rheinhessen hatte Nouri in der Hinrunde am 21. September sein Trainerdebüt in der Bundesliga gefeiert.

Sechs Spiele ohne Sieg

Fünf Monate später steht dem Nachfolger von Viktor Skripnik das Wasser an der Weser bis zum Hals. Der Absturz auf den Relegationsplatz nach sechs Spielen ohne Sieg, die mit 0,94 Zählern pro Partie schlechteste Punkteausbeute aller bisherigen Werder-Trainer, die vielen Systemwechsel der letzten Wochen und der angebliche Knatsch mit Teilen der Mannschaft: Die Liste der Kritiker wird täglich länger - doch Nouri gibt sich alle Mühe, trotz der vier Niederlagen nach der Winterpause Ruhe auszustrahlen.

"Situationen wie diese sehe ich als Herausforderung", sagte der 37-Jährige und gab sich im Pressegespräch am Dienstag kämpferisch. Aufgeben sei "keine Alternative" für ihn. "Ich bin gerne Trainer und glaube an die Mannschaft", versicherte Nouri. Er habe "klare Vorstellungen von unserem Weg, die Mannschaft setzt sie mehr und mehr um. Und sie ist stark genug, die aufkommende Verunsicherung durch ein Erfolgserlebnis abzuschütteln".

Angesichts der drohenden Zweitklassigkeit nach 36 Jahren in Liga eins setzen die Bremer auf eine neue Wagenburg-Mentalität und reisen bereits am Donnerstag nach Mainz - einen Tag früher als bei Auswärtsspielen üblich. "Wir wollen zusammen Zeit verbringen, uns fokussieren. Und ich werde Einzelgespräche führen, um Selbstvertrauen und Überzeugung zu stärken", sagte Nouri.

Unterdessen wird nicht nur im Bremer Boulevard schon über mögliche Nachfolger spekuliert. Neben André Breitenreiter und Dirk Schuster fällt im Klub-Umfeld immer häufiger auch der Name von Bruno Labbadia, der seit seinem zweiten Engagement beim Erzrivalen Hamburger SV als personifizierter Retter gilt und zudem auf eine Werder-Vergangenheit als Spieler (1996 bis 1998) zurückblicken kann.

Ungeachtet der Spekulationen ist Nouri vom Erfolg seiner Mission überzeugt. "Wer mutig ist, verändert etwas und wird am Ende gewinnen", sagte der Coach, der von seinen 17 bisherigen Spielen mit den Grün-Weißen vier gewonnen und neun verloren hat: "Ich stelle mich der Verantwortung, gehe voran." Die Frage ist nur, wie lange noch.

(sid)