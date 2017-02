später lesen Nachwuchsspieler Werder Bremen verlängert Vertrag mit Zander Teilen

2017-02-02T15:21+0100 2017-02-02T15:21+0100

Bundesligist Werder Bremen hat den Vertrag mit Nachwuchsspieler Luca-Milan Zander vorzeitig verlängert. Der 21 Jahre alte Defensivspieler durchlief sämtliche Jugendmannschaften bei den Hanseaten und kam bislang zu zwei Bundesliga-Einsätzen. Über die Vertragslaufzeit machte der Verein keine Angaben. "Wir sind davon überzeugt, dass er bei uns in Zukunft ein fester Teil der Bundesliga-Mannschaft sein kann", wird Sportchef Frank Baumann in einer Mitteilung zitiert. Zander spielt derzeit hauptsächlich bei der U23 der Bremer in der 3. Liga.