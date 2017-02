später lesen Werder Bremen Werder wartet weiter auf Pizarro-Rückkehr Teilen

Twittern





2017-02-01T18:21+0100 2017-02-01T18:21+0100

Werder-Trainer Alexander Nouri wartet weiter auf die Rückkehr von Claudio Pizarro. Der Stürmer des Bremer Fußball-Bundesligisten konnte auch am Mittwoch nicht mit der Mannschaft trainieren. Pizarro war bei der 1:2-Niederlage gegen Bayern München am Samstag frühzeitig ausgewechselt und am Montag in München behandelt worden. Der Peruaner absolvierte vier Tage vor dem Spiel in Augsburg eine individuelle Einheit wie auch Max Kruse und Lamine Sané. Kapitän Clemens Fritz war hingegen nach seiner Pause wegen Nackenproblemen ebenso im Teamtraining wie Fin Bartels.