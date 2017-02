Im Juli 2004 übernahm er das Amt des Trainers der deutschen Nationalelf und führte sie bei der WM zum dritten Platz. Nach der WM trat er zurück. Im Januar 2008 wurde er als neuer Trainer von Bayern München vorgestellt, blieb aber nur zehn Monate an der Isar. Am 27. April 2009 wurde er entlassen. Klinsmann arbeitete zur WM 2010 als Kommentator für RTL. Im November 2010 gab der Toronto FC bekannt, dass Klinsmann als Berater für den kanadischen Klub tätig ist. Klinsmann lebt in Huntington Beach/US-Bundesstaat Kalifornien. Im August 2011 löste er Bob Bradley als US-Nationaltrainer ab, 2013 gewann er mit den USA den Gold Cup und nahm der WM 2014 in Brasilien teil, scheiterte dort mit seinem Team im Achtelfinale an Belgien. Am 21. November 2016 reagierte der US-Verband auf die Ergebniskrise in der WM-Qualifikation und trennte sich von Klinsmann. weniger