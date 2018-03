später lesen 2:0-Sieg gegen Tschechien Suarez erzielt 50. Tor für Uruguay FOTO: afp, ZQ FOTO: afp, ZQ 2018-03-23T16:30+0100 2018-03-23T16:30+0100

Stürmerstar Luis Suarez hat Uruguays Fußball-Nationalmannschaft mit seinem 50. Länderspieltor in das Finale des China Cups geführt. Der Torjäger des FC Barcelona erzielte beim 2:0 (2:0) des WM-Teilnehmers gegen Tschechien in Nanning per Foulelfmeter (10.) die Führung.