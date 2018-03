später lesen Testspiel Dänemark gewinnt glanzlos gegen Panama 2018-03-23T07:30+0100 2018-03-23T07:42+0100

Die Nationalmannschaft Dänemarks hat auf dem Weg zur WM in Russland ein Testspiel gegen Panama gewonnen. Der Europameister von 1992 setzte sich gegen den WM-Neuling dank eines Treffers von Pione Sisto (69. Minute) am Donnerstagabend in Bröndby mit 1:0 (0:0) durch. Panamas Blas Perez sah in der 65. Minute die Rote Karte.