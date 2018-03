Die diplomatischen Spannungen zwischen Großbritannien und Russland erfassen immer mehr auch den Fußball. Der britische Außenminister Boris Johnson hatte zuletzt die Möglichkeit eines Boykotts in den Raum geworfen, nun zog er einen drastischen Vergleich.

Johnson forderte von den Russen Garantien für die Sicherheit englischer Fans während der WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli). Dies berichtet die Nachrichtenagentur AFP. "Meine Forderung an Russlands Verantwortliche ist, dass 24.000 britische Anwärter auf Eintrittskarten für die WM gut behandelt werden und in Sicherheit sind", sagte Johnson.

Johnson scheute zudem nicht den Vergleich der WM mit den Propagandaspielen Adolf Hitlers 1936 in Berlin. "Ich denke, dass der Vergleich mit 1936 durchaus richtig ist", sagte der 53-Jährige und bekräftigte damit den Vorstoß eines britischen Parlamentsmitglieds, das Russlands Präsident Wladimir Putin zuvor bereits vorgeworfen hatte, "die WM auf ähnliche Art und Weise für seine Zwecken einzusetzen", wie dies Hitler 1936 getan hatte.

Der Giftanschlag auf einen russischen Ex-Spion in Großbritannien hatte zu Verstimmungen zwischen beiden Ländern geführt. Unter anderem wurden britische und russische Diplomaten aus dem jeweils anderen Land verwiesen.

(sid)