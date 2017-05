später lesen Statt Welke und Kahn Breyer und Kehl moderieren Confed Cup für das ZDF 2017-04-28T14:07+0200 2017-04-28T14:07+0200

Bei der Fußball-Berichterstattung vom Confed Cup mit der deutschen Nationalmannschaft und bei der U21-EM haben Oliver Welke und Oliver Kahn Pause. Moderator Jochen Breyer und Experte Sebastian Kehl moderieren stattdessen die Fußball-Sendungen des ZDF. Das sei mit Welke und Kahn abgesprochen, sagte der neue ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann am Freitag in Berlin. Oli und Oli werden laut Fuhrmann wieder bei der WM in Russland im kommenden Jahr im Einsatz sein. ZDF-Kommentatoren sind beim Confed Cup Béla Réthy und Claudia Neumann, bei der U21-EM ist es Oliver Schmidt.