GROßBRITANNIEN



Independent: "Der Copa-America-Sieger Chile ließ eine Schwemme an Torchancen in beiden Hälfte ungenutzt. Joachim Löws Seite gewann das Turnier dank einer Glanzparade in der Nachspielzeit von Torhüter Marc-André ter Stegen zum ersten Mal."

GROßBRITANNIEN



Independent: "Der Copa-America-Sieger Chile ließ eine Schwemme an Torchancen in beiden Hälfte ungenutzt. Joachim Löws Seite gewann das Turnier dank einer Glanzparade in der Nachspielzeit von Torhüter Marc-André ter Stegen zum ersten Mal." Independent: "Der Copa-America-Sieger Chile ließ eine Schwemme an Torchancen in beiden Hälfte ungenutzt. Joachim Löws Seite gewann das Turnier dank einer Glanzparade in der Nachspielzeit von Torhüter Marc-André ter Stegen zum ersten Mal." weniger