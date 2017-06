Draxler schreibt offenen Brief an russische Fans

Vor dem Finale des Confed Cups gegen Chile hat sich Deutschlands Turnier-Kapitän Julian Draxler im Namen der deutschen Nationalmannschaft bei den russischen Gastgebern und Fans bedankt.

"Wir bedanken uns für eine tolle Organisation, für die vielen helfenden Hände überall und für ein immer vorhandenes Gefühl der Sicherheit", schrieb Draxler in einem am Freitag auf der Internetseite des DFB veröffentlichten offenen Brief. "Bedanken möchten wir uns beim Russischen Organisationskomitee, bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Stadien, Hotels und an den Flughäfen, bei den Volunteers und direkt bei Ihnen, den russischen Fußballfans."

Es habe viele Begegnungen mit den Anhängern gegeben, so Draxler. "Die Momente mit den russischen Fans haben uns Spielern immer Spaß gemacht", sagte der Offensivspieler von Paris Saint-Germain zwei Tage vor dem Finale des Teams von Trainer Joachim Löw am Sonntag in St. Petersburg gegen Chile (20.00 Uhr/MESZ/ZDF). "Man sagt, der Confed Cup sei ein Testlauf für die WM. Nach drei Wochen können wir sagen: Russland hat den Test mit Bravour bestanden."

Der 23-Jährige freut sich bereits auf die mögliche WM-Teilnahme: "Unser Sommer in Russland geht zu Ende. Nun wartet noch das Finale in St. Petersburg auf uns. Wir sagen Dankeschön. Wir sagen Spasiba und Doswidanja. Und freuen uns schon heute auf unsere Rückkehr im Sommer 2018."

