Umfrage Fans lehnen Confed Cup ab 2017-05-02

Der Confed Cup in Russland stößt bei den Fußball-Fans in Deutschland auf Ablehnung. In einer Umfrage der SLC Management GmbH sprachen sich lediglich 21,9 Prozent der Befragten dafür aus, den Confed Cup als WM-Vorbereitungsturnier beizubehalten. 82,2 Prozent sind zudem der Meinung, dass sich der Confed Cup überholt habe.