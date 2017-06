Der ehemalige Nationalspieler Mehmet Scholl (46) hat als ARD-Experte mit seinem Spruch über eine mögliche Gefängnisstrafe für Portugals Superstar Cristiano Ronaldo und die möglichen Konsequenzen für den Torjäger von Real Madrid in den sozialen Netzwerken einen Shitstorm ausgelöst.

"Vielleicht kommt Cristiano Ronaldo ja wirklich in den Knast. Dann mache ich mir Sorgen, dass er als Miss September endet", hatte der Ex-Bayern-Profi gesagt. Gegen Ronaldo wurde in der vergangenen Woche Anklage wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung in Spanien erhoben.

Scholl wurde von vielen Zuschauern Homophobie unterstellt. Die ARD-Sportschau twitterte die Aussage ihres Experten Scholl und löste damit heftige Reaktionen im Netz aus. "Sorry, aber das ist nicht annähernd witzig! Hat wohl nichts aus seinem Gomez-Spruch gelernt", schrieb ein Twitter-Nutzer. "Super lustiger Witz über Homosexualität und/ oder Vergewaltigung in Gefängnissen oder wie darf ich das verstehen?", twitterte ein anderer.

Ronaldo droht ein Verfahren wegen Steuerhinterziehung. ARD-Experte Mehmet Scholl macht sich ganz andere Sorgen um CR7. ;-) pic.twitter.com/w8N5z3e8hv — Sportschau (@sportschau) June 17, 2017

Das Erste hatte am Samstag das Confed-Cup-Auftaktspiel zwischen Gastgeber Russland und Neuseeland (2:0) live übertragen. Scholl war als Experte Studiogast gewesen.

Scholl ist als Experte schon mehrfach angeeckt. Vor allem eine Aussage über Stürmer Mario Gomez während der EM 2012 hatte für großes Aufsehen gesorgt. "Ich hatte zwischendurch Angst, dass er sich wund liegt und mal gewendet werden muss", hatte Scholl damals über Gomez gesagt.

