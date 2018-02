später lesen Festnahmen in Moskau Russland verhinderte angeblich Terroranschlag beim Confed Cup FOTO: rtr, DM/MJB 2018-02-28T11:49+0100 2018-02-28T11:59+0100

Russland hat während des Confederations Cups im vergangenen Jahr nach eigenen Angaben einen Anschlag verhindert. Im Juni seien mehrere Verdächtige in der russischen Hauptstadt festgenommen worden, sagte Igor Kuljagin vom Anti-Terror-Komitee am Mittwoch in Moskau.