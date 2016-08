Die Schweizer Bundesanwaltschaft (BA) hat im Skandal um die Vergabe der WM 2006 nach Deutschland ein Strafverfahren gegen die WM-Organisationsbosse um Franz Beckenbauer eingeleitet. Die BA bestätigte am Donnerstag, dass dies bereits am 6. November 2015 geschehen ist.

Es geht um den "Verdacht der Betrugs, der ungetreuen Geschäftsbesorgung, der Geldwäscherei sowie der Veruntreuung". Neben Beckenbauer werden die früheren DFB-Präsidenten Theo Zwanziger und Wolfgang Niersbach sowie der ehemalige Generalsekretär Horst R. Schmidt beschuldigt.

Die BA bestätigte zudem "Hausdurchsuchungen oder begleitete Editionen" an insgesamt acht Orten am Donnerstag. Dies sei in "enger Koordination und Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden Österreichs sowie Deutschlands und unterstützt vom Bundesamt für Polizei (fedpol)" geschehen. Zudem wurden laut BA "verschiedene Beschuldigte durch die Bundesanwaltschaft, oder im Auftrag der Bundesanwaltschaft einvernommen".

Die BA ist zuständig, weil die damaligen finanziellen Transaktionen weitgehend über Schweizer Konten durchgeführt wurden.

Zwanziger ist über die neuen Entwicklungen in der WM-Affäre 2006 nach eigener Aussage nicht informiert und weist weiter jegliche Schuld von sich. "Ich weiß von nichts und sehe das sehr gelassen", sagte der 71-Jährige dem SID am Donnerstag. "Ich verweise darauf, dass aus Erkenntnissen im Freshfields-Bericht eindeutig hervorgeht, dass ich mit den damaligen Vorgängen 2002 nichts zu tun hatte."

Im Zentrum der Ermittlungen stehen offenbar zwei Zahlungen über insgesamt 6,7 Millionen Euro. Mit Hilfe des früheren Adidas-Chefs Robert Louis-Dreyfus überwiesen Beckenbauer als damaliger OK-Chef und sein Manager Robert Schwan diese Summe 2002 zunächst über ein Konto in der Schweiz an eine Firma des früheren Fifa-Funktionärs Mohamed bin Hammam in Katar. 2005 zahlte das WM-OK die 6,7 Millionen verschleiert an Louis-Dreyfus zurück. Die Kanzlei Freshfields hatte den Geldfluss nach monatelangen Ermittlungen nachgezeichnet.

Welchen Zweck dieses Geld hatte, ist bislang fraglich. Auch die Freshfields-Untersuchung im Auftrag des Deutschen Fußball-Bundes hatte keine endgültige Klärung in der Sache erbringen können. DFB-Ehrenspielführer Beckenbauer hat juristisches Fehlverhalten bislang stets von sich gewiesen.

(areh/dpa/sid)