später lesen Löw nominiert DFB-Kader Götze und Reus fehlen - Gomez und Wagner dabei FOTO: rtr, saw 2018-03-16T13:42+0100 2018-03-16T15:05+0100

Ohne den WM-Finaltorschützen Mario Götze und dessen Dortmunder Vereinskollegen Marco Reus startet die deutsche Nationalmannschaft ins WM-Jahr. Der 25-jährige Götze und der drei Jahre ältere Reus fehlen im 26-köpfigen Aufgebot von Bundestrainer Joachim Löw für die ersten Länderspiele 2018 gegen Spanien am 23. März in Düsseldorf und Brasilien am 27. März in Berlin.

