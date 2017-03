später lesen DFB-Gegner in der WM-Qualifikation Erat erklärt Aserbaidschans Fußball FOTO: Falk Janning 2017-03-24T19:58+0100 2017-03-25T07:29+0100

Am Sonntag spielt Deutschland in der WM-Qualifikation in Baku. Der Tugrul Erat, Mittelfeldspieler des Drittligisten MSV Duisburg, weiß, worauf es ankommen wird. Von Maximilian Lonn