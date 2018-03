DFB-Partner adidas stellte am 20. März das neue sogenannte Auswärtstrikot vor, das mit seinem Design an die legendären Spielerhemden erinnern soll, mit denen Jürgen Klinsmann, Rudi Völler, Lothar Matthäus und Co. 1990 in Italien den WM-Titel gewonnen hatten.

