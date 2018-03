später lesen Hommage an 1990 DFB-Team spielt bei der WM wieder in Grün Das neue Auswärtstrikot ist da 🇩🇪😎

Ab sofort erhältlich im DFB-Fanshop und auf https://t.co/jD8UbYZ06g. #DieMannschaft #HereToCreate

👉🏼https://t.co/lLVP5QGk6A pic.twitter.com/CDfYYuRNLj — Die Mannschaft (@DFB_Team) March 20, 2018 2018-03-20T10:18+0100 2018-03-20T11:16+0100

Das neue Heimtrikot der deutschen Nationalmannschaft wurde schon im November vorgestellt. Nun präsentierte der DFB auch das Auswärtstrikot für die WM 2018 in Russland. Es ist grün und erinnert wie das weiße Heimtrikot an die WM 1990 in Italien.

